ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в школах и больницах Ростовской области

«Пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО "Исламское государство", в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России», ‒ пояснили в ФСБ. Главарь ячейки оказал сопротивление при задержании. Он обстрелял сотрудников ФСБ из автомата, а после покончил с собой. Никто из местного населения и сотрудников правоохранительных органов во время спецоперации не пострадал.