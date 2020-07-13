ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в школах и больницах Ростовской области
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», сообщила пресс-служба ведомства. Боевики планировали устроить теракты в школах и больницах региона.
«Пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО "Исламское государство", в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России», ‒ пояснили в ФСБ. Главарь ячейки оказал сопротивление при задержании. Он обстрелял сотрудников ФСБ из автомата, а после покончил с собой. Никто из местного населения и сотрудников правоохранительных органов во время спецоперации не пострадал.
Во время обысков по месту жительства пяти задержанных боевиков были обнаружены и изъяты самодельная бомба, огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и наркотики. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК (организация теракта), ст. 222 (незаконный оборот оружия), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).