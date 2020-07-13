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ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в школах и больницах Ростовской области

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Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», сообщила пресс-служба ведомства. Боевики планировали устроить теракты в школах и больницах региона.

«Пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО "Исламское государство", в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России», ‒ пояснили в ФСБ. Главарь ячейки оказал сопротивление при задержании. Он обстрелял сотрудников ФСБ из автомата, а после покончил с собой. Никто из местного населения и сотрудников правоохранительных органов во время спецоперации не пострадал.

Во время обысков по месту жительства пяти задержанных боевиков были обнаружены и изъяты самодельная бомба, огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и наркотики. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК (организация теракта), ст. 222 (незаконный оборот оружия), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных