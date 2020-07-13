Washington Redskins откажется от «индейского» образа после жалоб стейкхолдеров
Американская футбольная команда Washington Redskins («Краснокожие Вашингтона») откажется от своего названия и эмблемы с профилем коренного жителя Америки, заявила команда в своем аккаунте в Twitter. 3 июля команда приступила к изучению своего имени, по окончанию процесса Washington Redskins перестанет использовать свои текущие имя и символику.
Заявление было сделано на бланке с символикой Washington Redskins. Источник The Washington Post отметил, что команда намерена использовать текущее название вплоть до выбора нового.
Команда Washington Redskins получила свое название в 1933 г., спустя год после основания. До этого футбольная команда носила название Boston Braves (английским словом «brave» во времена колонизации Америки называли воинов из числа коренного населения). 1 июля издание Adweek сообщило, что акционеры и инвесторы FedEx, Nike и PepsiCo обратились к компаниям с просьбой прекратить сотрудничество с Washington Redskins до смены названия компании. 3 июля FedEx, которой принадлежат права на именование домашнего стадиона Washington Redskins, коммуницировала просьбу о смене названия.