Washington Redskins откажется от «индейского» образа после жалоб стейкхолдеров

Команда Washington Redskins получила свое название в 1933 г., спустя год после основания. До этого футбольная команда носила название Boston Braves (английским словом «brave» во времена колонизации Америки называли воинов из числа коренного населения). 1 июля издание Adweek сообщило, что акционеры и инвесторы FedEx, Nike и PepsiCo обратились к компаниям с просьбой прекратить сотрудничество с Washington Redskins до смены названия компании. 3 июля FedEx, которой принадлежат права на именование домашнего стадиона Washington Redskins, коммуницировала просьбу о смене названия.