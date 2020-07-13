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Washington Redskins откажется от «индейского» образа после жалоб стейкхолдеров

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Американская футбольная команда Washington Redskins («Краснокожие Вашингтона») откажется от своего названия и эмблемы с профилем коренного жителя Америки, заявила команда в своем аккаунте в Twitter. 3 июля команда приступила к изучению своего имени, по окончанию процесса Washington Redskins перестанет использовать свои текущие имя и символику.

Заявление было сделано на бланке с символикой Washington Redskins. Источник The Washington Post отметил, что команда намерена использовать текущее название вплоть до выбора нового.

Команда Washington Redskins получила свое название в 1933 г., спустя год после основания. До этого футбольная команда носила название Boston Braves (английским словом «brave» во времена колонизации Америки называли воинов из числа коренного населения). 1 июля издание Adweek сообщило, что акционеры и инвесторы FedEx, Nike и PepsiCo обратились к компаниям с просьбой прекратить сотрудничество с Washington Redskins до смены названия компании. 3 июля FedEx, которой принадлежат права на именование домашнего стадиона Washington Redskins, коммуницировала просьбу о смене названия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных