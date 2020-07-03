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Ключевой спонсор Washington Redskins призвал команду сменить стереотипное название

Ведомости

Транспортная компания FedEx, владеющая правами на именование домашнего стадиона американской футбольной команды Washington Redskins, призвала команду сменить название, сообщает Reuters. «Мы сообщили команде в Вашингтоне нашу просьбу сменить название», – передает агентство слова представителя FedEx. Компания не уточнила, почему она попросила сменить имя.

Washington Rediskins – член Национальной футбольной лиги (НФЛ). Название команды переводится как «Краснокожие Вашингтона», ее эмблема – профиль коренного жителя Америки. FedEx купила права на именование стадиона в штате Мэриленд в 1998 г. за $205 млн, соглашение действует до 2025 г. Сейчас стадион носит имя FedExField. Генеральный директор FedEx Фредерик Смит – миноритарный владелец команды, уточняет CNBC.

Ранее инвесторы FedEx, Nike и PepsiCo призвали компании прекратить сотрудничество с Washington Redskins до тех пор, пока команда не сменит свое имя, пишет Adweek. Под обращениями подписались в общей сложности 87 инвестиционных компаний и акционеров, владеющих акциями на $620 млрд. «Краснокожие» – это расистское оскорбление, и компании, сотрудничающие с Washington Redskins, должны чтить свои внутренние ценности в части инклюзивности, уточняет The Washington Post просьбу акционеров.

Ранее по теме: PepsiCo и Mars изменят логотипы своих брендов из-за расовых стереотипов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных