Ключевой спонсор Washington Redskins призвал команду сменить стереотипное название

Ранее инвесторы FedEx, Nike и PepsiCo призвали компании прекратить сотрудничество с Washington Redskins до тех пор, пока команда не сменит свое имя, пишет Adweek. Под обращениями подписались в общей сложности 87 инвестиционных компаний и акционеров, владеющих акциями на $620 млрд. «Краснокожие» – это расистское оскорбление, и компании, сотрудничающие с Washington Redskins, должны чтить свои внутренние ценности в части инклюзивности, уточняет The Washington Post просьбу акционеров.