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МВД опровергло информацию о погибшем во время беспорядков в Белоруссии

Ведомости

МВД Белоруссии опровергло информацию о погибшем в ходе беспорядков в Минске 9 августа. «Погибших нет», ‒ заявила ТАСС пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

О погибшем во время протестов ранее сообщил правозащитный центр «Весна». «Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», ‒ сказал Стефанович.

9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Вечером того же дня в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. «Весна» сообщала о как минимум 120 задержанных. В МВД подтвердили задержания, но официальное число задержанных там не называли. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных