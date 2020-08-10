МВД опровергло информацию о погибшем во время беспорядков в Белоруссии
МВД Белоруссии опровергло информацию о погибшем в ходе беспорядков в Минске 9 августа. «Погибших нет», ‒ заявила ТАСС пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
О погибшем во время протестов ранее сообщил правозащитный центр «Весна». «Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», ‒ сказал Стефанович.
9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Вечером того же дня в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. «Весна» сообщала о как минимум 120 задержанных. В МВД подтвердили задержания, но официальное число задержанных там не называли.