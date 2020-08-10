Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

ЦИК Белоруссии назвал предварительные итоги президентских выборов

Ведомости

На выборах президента Белоруссии за Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9% голосов, сообщает портал Tut.by со ссылкой на предварительные данные ЦИК.

Среди других участников выборов голоса распределились следующим образом: Анна Канопацкая ‒ 1,68%. Андрей Дмитриев ‒ 1,04%, Сергей Черечень ‒ 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка составила 84,23%: в голосовании приняли участие 5,79 млн человек, рассказала председатель ЦИК Лидия Ермошина, пишет «Белта».

9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Вечером того же дня в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Правозащитный центр «Весна» сообщал о как минимум 140 задержанных. В МВД подтвердили задержания, но официальное число задержанных там не называли.

Ранее по теме: СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за массовых беспорядков

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных