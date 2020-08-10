ЦИК Белоруссии назвал предварительные итоги президентских выборов
На выборах президента Белоруссии за Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9% голосов, сообщает портал Tut.by со ссылкой на предварительные данные ЦИК.
Среди других участников выборов голоса распределились следующим образом: Анна Канопацкая ‒ 1,68%. Андрей Дмитриев ‒ 1,04%, Сергей Черечень ‒ 1,13%. Против всех проголосовали 6,02%. Явка составила 84,23%: в голосовании приняли участие 5,79 млн человек, рассказала председатель ЦИК Лидия Ермошина, пишет «Белта».
9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Вечером того же дня в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Правозащитный центр «Весна» сообщал о как минимум 140 задержанных. В МВД подтвердили задержания, но официальное число задержанных там не называли.