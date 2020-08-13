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В «БелАЗе» опровергли данные о забастовке на предприятии

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Трудовой забастовки на белорусском заводе «БелАЗ» нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Нет, трудовой забастовки нет. У нас сейчас проходит встреча администрации города (Жодино – ред.), руководства предприятия с нашими работниками из всех структурных подразделений, кто желает и у кого есть какие-то вопросы», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Ранее Telegram-канал «Nexta Live» сообщил, что на предприятии бастуют сотни рабочих. По данным портала tut.by в 12 часов работники предприятия вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и потребовать честных выборов.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента страны, люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Предварительные данные ЦИК показали, что действующий президент страны Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах в Белорусии задержали около 6000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных