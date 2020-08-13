В «БелАЗе» опровергли данные о забастовке на предприятии

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента страны, люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Предварительные данные ЦИК показали, что действующий президент страны Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах в Белорусии задержали около 6000 человек.