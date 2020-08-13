В «БелАЗе» опровергли данные о забастовке на предприятии
Трудовой забастовки на белорусском заводе «БелАЗ» нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Нет, трудовой забастовки нет. У нас сейчас проходит встреча администрации города (Жодино – ред.), руководства предприятия с нашими работниками из всех структурных подразделений, кто желает и у кого есть какие-то вопросы», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента страны, люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Предварительные данные ЦИК показали, что действующий президент страны Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах в Белорусии задержали около 6000 человек.