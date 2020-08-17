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«Вектор» запустил второй этап испытаний вакцины от коронавируса

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Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

«Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», – сказала Попова.

В России, как и в любой другой стране, должно быть несколько разных вакцин от коронавируса, отметила глава ведомства, отвечая на вопрос о разнице вакцин центра имени Гамалеи и «Вектора». Во втором этапе клинических испытаний участвуют 86 добровольцев, сообщал ранее Роспотребнадзор.

24 июля центр «Вектор» получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Глава «Вектора» Ринат Максютов сообщал, что начало производства вакцины запланировано на ноябрь.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Препарат «Спутник V», разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной. 15 августа была произведена первая партия вакцины. По данным Минздрава, полученный от вакцины иммунитет будет сохраняться около двух лет или более.

Ранее по теме: Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных