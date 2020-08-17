«Вектор» запустил второй этап испытаний вакцины от коронавируса
Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
«Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», – сказала Попова.
В России, как и в любой другой стране, должно быть несколько разных вакцин от коронавируса, отметила глава ведомства, отвечая на вопрос о разнице вакцин центра имени Гамалеи и «Вектора». Во втором этапе клинических испытаний участвуют 86 добровольцев, сообщал ранее Роспотребнадзор.
24 июля центр «Вектор» получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Глава «Вектора» Ринат Максютов сообщал, что начало производства вакцины запланировано на ноябрь.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Препарат «Спутник V», разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной. 15 августа была произведена первая партия вакцины. По данным Минздрава, полученный от вакцины иммунитет будет сохраняться около двух лет или более.