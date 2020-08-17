«Вектор» запустил второй этап испытаний вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Препарат «Спутник V», разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной. 15 августа была произведена первая партия вакцины. По данным Минздрава, полученный от вакцины иммунитет будет сохраняться около двух лет или более.