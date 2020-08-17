Лукашенко назвал себя «плохим» президентом

«Я знаю, несмотря на то что некоторые бродят, ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», – цитирует Лукашенко «БелТА».