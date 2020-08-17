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Лукашенко назвал себя «плохим» президентом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) назвал себя «плохим» президентом, который создавал больше рабочих мест, чем реально требовалось предприятиям.

«Я знаю, несмотря на то что некоторые бродят, ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», – цитирует Лукашенко «БелТА».

Глава белорусского государства добавил, что ему доложили о том, что заводы в стране в целом работают.

Ранее сегодня президент Белоруссии прибыл с визитом на МЗКТ, куда он прилетел на вертолете. На заводе он ознакомился с работой предприятия и поговорил с представителями трудового коллектива. О своем намерении посетить завод Лукашенко объявил 15 августа в связи с забастовками на ряде белорусских предприятий.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, с этого дня в стране продолжаются протесты и забастовки рабочих. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра итогов голосования. 14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.

Ранее по теме: «Я живой и буду жить»: Лукашенко выступил на митинге в Минске

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных