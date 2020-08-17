Работники домов-интернатов получили около 9 млрд рублей за работу в карантине
Работники соцучреждений стационарного типа получили в период пандемии около 9 млрд руб. выплат за работу в карантине по сменам в 14 дней, сообщила пресс-служба Минтруда.
«За работу в период пандемии работникам социальных учреждений произведено свыше 310 000 выплат на общую сумму порядка 9 млрд руб. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены», – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что врачи домов-интернатов получили более 3600 выплат, средний медперсонал – около 55 000, соцработники и педагоги – около 53 000, младший медперсонал – 106 000, технические работники – 93 000.
В министерстве напомнили, что выплата врачам соцучреждений составляет 40 000 руб. за смену, при работе с зараженными коронавирусом – 60 000 руб. Средний медперсонал, педагоги и соцработники получают по 25 000 руб. за смену и по 35 000 руб., если в доме-интернате выявили коронавирус. Младший медперсонал получает по 15 000 руб. и 20 000 руб. при работе с больными коронавирусом, технический персонал по 10 000 и 15 000 руб. соответственно.
В Минтруда добавили, что на стимулирующие выплаты работникам домов-интернатов из федерального бюджета было выделено 11,3 млрд руб. Ранее выплаты медработникам были введены на 3 месяца – с 15 апреля по 15 июля 2020 гг. Затем их продлили до 15 сентября.