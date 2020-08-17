Работники домов-интернатов получили около 9 млрд рублей за работу в карантине

В министерстве напомнили, что выплата врачам соцучреждений составляет 40 000 руб. за смену, при работе с зараженными коронавирусом – 60 000 руб. Средний медперсонал, педагоги и соцработники получают по 25 000 руб. за смену и по 35 000 руб., если в доме-интернате выявили коронавирус. Младший медперсонал получает по 15 000 руб. и 20 000 руб. при работе с больными коронавирусом, технический персонал по 10 000 и 15 000 руб. соответственно.