СК Белоруссии получил более 700 жалоб на избиения при задержаниях

С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, а его соперница Светлана Тихановская набрала 10,09%. Ранее сообщалось о задержании более 7000 человек с момента начала акций протеста. Позднее 2000 были отпущены, они жаловались на избиения и издевательства. Более 1000 арестованы на срок от 7 до 20 суток.