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СК Белоруссии получил более 700 жалоб на избиения при задержаниях

Ведомости

Следственный комитет Белоруссии получил более 600 жалоб на телесные повреждения при задержании сотрудниками правоохранительных органов на акциях протеста. Еще 100 человек пожаловались на избиения в изоляторах временного содержания, говорится в сообщении ведомства.

СК также получил 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожении и повреждении служебного автотранспорта, а также объектов городской инфраструктуры. Всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка, заявили в СК. О возбуждении уголовных дел по фактам избиений ведомство не сообщило.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, а его соперница Светлана Тихановская набрала 10,09%. Ранее сообщалось о задержании более 7000 человек с момента начала акций протеста. Позднее 2000 были отпущены, они жаловались на избиения и издевательства. Более 1000 арестованы на срок от 7 до 20 суток.

Ранее по теме: В Белоруссии освободили более 2000 задержанных на акциях протеста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных