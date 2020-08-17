СК Белоруссии получил более 700 жалоб на избиения при задержаниях
Следственный комитет Белоруссии получил более 600 жалоб на телесные повреждения при задержании сотрудниками правоохранительных органов на акциях протеста. Еще 100 человек пожаловались на избиения в изоляторах временного содержания, говорится в сообщении ведомства.
СК также получил 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожении и повреждении служебного автотранспорта, а также объектов городской инфраструктуры. Всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка, заявили в СК. О возбуждении уголовных дел по фактам избиений ведомство не сообщило.
С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, а его соперница Светлана Тихановская набрала 10,09%. Ранее сообщалось о задержании более 7000 человек с момента начала акций протеста. Позднее 2000 были отпущены, они жаловались на избиения и издевательства. Более 1000 арестованы на срок от 7 до 20 суток.