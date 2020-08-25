МВД Белоруссии за сутки возбудило три уголовных дела после протестных акций
МВД Белоруссии за прошедшие сутки возбудило три уголовных дела и составило 39 протоколов об административных правонарушениях после несанкционированных массовых мероприятий, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД», – говорится в сообщении. Как пояснили в МВД, наибольшее количество участников в несанкционированных акциях протеста зарегистрировано в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске. Их общая численность составила около 2000 человек.
Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Согласно официальной информации, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор. За все время протестов задержаны более 7000 человек, известно о сотне пострадавших и троих погибших.