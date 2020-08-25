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МВД Белоруссии за сутки возбудило три уголовных дела после протестных акций

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МВД Белоруссии за прошедшие сутки возбудило три уголовных дела и составило 39 протоколов об административных правонарушениях после несанкционированных массовых мероприятий, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД», – говорится в сообщении. Как пояснили в МВД, наибольшее количество участников в несанкционированных акциях протеста зарегистрировано в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске. Их общая численность составила около 2000 человек.

Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Согласно официальной информации, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор. За все время протестов задержаны более 7000 человек, известно о сотне пострадавших и троих погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных