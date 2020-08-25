Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Российские ученые нашли возможное лекарство от рака легких

Ведомости

Ученые МГУ им. М.В. Ломоносова обнаружили, что фармакологическая форма витамина B1 – кокарбоксилаза, которая широко применяется в медицине при диабете, почечной и сердечной недостаточности, – в высоких дозах может оказывать негативное влияние на клетки рака легкого. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Ученые МГУ обнаружили, что кокарбоксилаза в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легкого, не затрагивая при этом здоровые. Кокарбоксилаза – фармакологическая форма витамина В1, которая широко применяется в медицине при диабете, почечной, печеночной и сердечной недостаточности и ряде других заболеваний. Исследование проводили на клетках в условиях лаборатории», – говорится в сообщении.

Новые данные о воздействии вещества могут иметь медицинское применение для лечения рака легких в комбинации с другими средствами. «Теперь требуются клинические исследования такого действия кокарбоксилазы», – рассказывает руководитель проекта по гранту РНФ, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник отдела биокинетики НИИ ФХБ МГУ Виктория Буник.

Рак легкого – один из наиболее тяжело поддающихся лечению типов рака, который занимает первое место по летальности среди больных (около 60%). Также он и самый распространенный, особенно в развитых странах, отмечают в университете. «Причин возникновения этого заболевания много, и основная – курение. Кроме того, страдают работники текстильной промышленности, строительных фирм, шахтеры и представители прочих профессий, трудящиеся при высоком содержании в воздухе пыли, особенно асбестовой». Ежегодно ведутся исследования по разработке новых методов лечения рака легкого.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных