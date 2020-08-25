Российские ученые нашли возможное лекарство от рака легких
Ученые МГУ им. М.В. Ломоносова обнаружили, что фармакологическая форма витамина B1 – кокарбоксилаза, которая широко применяется в медицине при диабете, почечной и сердечной недостаточности, – в высоких дозах может оказывать негативное влияние на клетки рака легкого. Об этом сообщает пресс-служба университета.
«Ученые МГУ обнаружили, что кокарбоксилаза в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легкого, не затрагивая при этом здоровые. Кокарбоксилаза – фармакологическая форма витамина В1, которая широко применяется в медицине при диабете, почечной, печеночной и сердечной недостаточности и ряде других заболеваний. Исследование проводили на клетках в условиях лаборатории», – говорится в сообщении.
Новые данные о воздействии вещества могут иметь медицинское применение для лечения рака легких в комбинации с другими средствами. «Теперь требуются клинические исследования такого действия кокарбоксилазы», – рассказывает руководитель проекта по гранту РНФ, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник отдела биокинетики НИИ ФХБ МГУ Виктория Буник.
Рак легкого – один из наиболее тяжело поддающихся лечению типов рака, который занимает первое место по летальности среди больных (около 60%). Также он и самый распространенный, особенно в развитых странах, отмечают в университете. «Причин возникновения этого заболевания много, и основная – курение. Кроме того, страдают работники текстильной промышленности, строительных фирм, шахтеры и представители прочих профессий, трудящиеся при высоком содержании в воздухе пыли, особенно асбестовой». Ежегодно ведутся исследования по разработке новых методов лечения рака легкого.