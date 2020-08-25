Российские ученые нашли возможное лекарство от рака легких

Рак легкого – один из наиболее тяжело поддающихся лечению типов рака, который занимает первое место по летальности среди больных (около 60%). Также он и самый распространенный, особенно в развитых странах, отмечают в университете. «Причин возникновения этого заболевания много, и основная – курение. Кроме того, страдают работники текстильной промышленности, строительных фирм, шахтеры и представители прочих профессий, трудящиеся при высоком содержании в воздухе пыли, особенно асбестовой». Ежегодно ведутся исследования по разработке новых методов лечения рака легкого.