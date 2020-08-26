При аварийной посадке вертолета под Сочи пострадали два человека
Два человека пострадали при аварийной посадке частного вертолета Robinson под Сочи, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В районе хребта Аибга совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson. На борту находились четыре человека ‒ пилот и три пассажира», ‒ говорится в сообщении.
В результате аварийной посадки пострадали два человека, для их эвакуации на место происшествия направлен вертолет МЧС, уточнили в ведомстве.