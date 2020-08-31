В Индонезии обнаружен более заразный штамм коронавируса
Более заразный штамм нового коронавируса, получивший название D614G, обнаружен в Индонезии, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя директора Института молекулярной биологии им. Эйкмана в Джакарте Херавати Судойо.
По словам Судойо, мутация была обнаружена в процессе анализа данных секвенирования генома вируса из образцов, собранных институтом. D614G более заразен, отметил ученый, добавив также, что при этом он является более легким по переносимости. С появлением новой мутации в стране был отмечен рост числа заражений коронавирусом, заявил Судойо.
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число случаев заражения в Индонезии на 30 августа превысило 169 000 человек. Всего в стране от коронавируса скончался 7261 заболевший. В целом в мире вирусом заболели почти 25 млн людей, из которых больше 842 000 умерли.
Мутация коронавируса D614G была обнаружена несколько месяцев назад. Помимо Индонезии, ее нашли также в Сингапуре и Малайзии. В мае Reuters писал об исследовании, в ходе которого было изучено, как мутирует и эволюционирует новый коронавирус SARS-CoV-2. Тогда предварительные данные показали 14 мутаций. Среди них ученые выделили D614G как вызывающий «срочную озабоченность» и назвали его доминирующим и наиболее заразным.
В России, по информации оперштаба, за последние сутки коронавирусом заразились 4993 человека. Общее число заболевших достигло 995 319. Из них 17 176 скончались.