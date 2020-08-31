В Индонезии обнаружен более заразный штамм коронавируса

Мутация коронавируса D614G была обнаружена несколько месяцев назад. Помимо Индонезии, ее нашли также в Сингапуре и Малайзии. В мае Reuters писал об исследовании, в ходе которого было изучено, как мутирует и эволюционирует новый коронавирус SARS-CoV-2. Тогда предварительные данные показали 14 мутаций. Среди них ученые выделили D614G как вызывающий «срочную озабоченность» и назвали его доминирующим и наиболее заразным.