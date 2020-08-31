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В Индонезии обнаружен более заразный штамм коронавируса

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Более заразный штамм нового коронавируса, получивший название D614G, обнаружен в Индонезии, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя директора Института молекулярной биологии им. Эйкмана в Джакарте Херавати Судойо.

По словам Судойо, мутация была обнаружена в процессе анализа данных секвенирования генома вируса из образцов, собранных институтом. D614G более заразен, отметил ученый, добавив также, что при этом он является более легким по переносимости. С появлением новой мутации в стране был отмечен рост числа заражений коронавирусом, заявил Судойо.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число случаев заражения в Индонезии на 30 августа превысило 169 000 человек. Всего в стране от коронавируса скончался 7261 заболевший. В целом в мире вирусом заболели почти 25 млн людей, из которых больше 842 000 умерли.

Мутация коронавируса D614G была обнаружена несколько месяцев назад. Помимо Индонезии, ее нашли также в Сингапуре и Малайзии. В мае Reuters писал об исследовании, в ходе которого было изучено, как мутирует и эволюционирует новый коронавирус SARS-CoV-2. Тогда предварительные данные показали 14 мутаций. Среди них ученые выделили D614G как вызывающий «срочную озабоченность» и назвали его доминирующим и наиболее заразным.

В России, по информации оперштаба, за последние сутки коронавирусом заразились 4993 человека. Общее число заболевших достигло 995 319. Из них 17 176 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных