В России за сутки выявили 4993 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 31 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 25,22 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,9 млн), Бразилия (более 3,8 млн) и Индия (более 3,6 млн). Всего в мире умерли более 846 448 больных COVID-19.