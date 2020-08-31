Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В России за сутки выявили 4993 новых случая коронавируса

Полностью выздоровели 2405 человек, умерли 83 заболевших
Дарина Бухарова
Александр Авилов / АГН «Москва»

В России за сутки выявлено 4993 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 995 319. Умерли за день 83 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 176.

Вчера, 30 августа, оперштаб сообщил о 4980 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 685 случаев заражения коронавирусом, 916 пациентов выздоровели, 12 человек скончались. Всего в Москве выявлено 262 418 заболевших коронавирусом. На втором месте по числу выявленных заболеваний – Московская область (68 223), на третьем – Санкт-Петербург (36 667).

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за 24 часа также вошли Санкт-Петербург (+188), Подмосковье (+146), Нижегородская область (+138), Калмыкия (+132) и Ставропольский край (+128).

По данным Университета Джонса Хопкинса на 31 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 25,22 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,9 млн), Бразилия (более 3,8 млн) и Индия (более 3,6 млн). Всего в мире умерли более 846 448 больных COVID-19.

Ранее по теме: Собянин назвал срок победы над коронавирусом в Москве

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных