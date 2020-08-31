В России за сутки выявили 4993 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 4993 новых случая коронавирусаПолностью выздоровели 2405 человек, умерли 83 заболевших
В России за сутки выявлено 4993 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 995 319. Умерли за день 83 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 176.
Вчера, 30 августа, оперштаб сообщил о 4980 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 685 случаев заражения коронавирусом, 916 пациентов выздоровели, 12 человек скончались. Всего в Москве выявлено 262 418 заболевших коронавирусом. На втором месте по числу выявленных заболеваний – Московская область (68 223), на третьем – Санкт-Петербург (36 667).
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за 24 часа также вошли Санкт-Петербург (+188), Подмосковье (+146), Нижегородская область (+138), Калмыкия (+132) и Ставропольский край (+128).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 31 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 25,22 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,9 млн), Бразилия (более 3,8 млн) и Индия (более 3,6 млн). Всего в мире умерли более 846 448 больных COVID-19.