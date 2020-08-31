Россия выслала трех словацких дипломатов
МИД России вызвал посла Словакии и заявил ему решительный протест в связи с высылкой трех российских дипломатов из республики. В качестве ответной меры российское дипведомство приняло решение выслать трех словацких дипломатов.
«Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Высылку российских дипломатов МИД оценил как недружественный шаг Братиславы, который противоречит «традиционному духу» отношений между странами.
Ранее МИД Словакии сообщил о высылке трех российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, передавало Reuters.