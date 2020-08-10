Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов

Ведомости

МИД Словакии сообщил о высылке трех российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатическое ведомство.

«По информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении пресс-службы министерства. Официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага подтвердил в беседе с ТАСС информацию о высылке российских сотрудников посольства.

«Не могу назвать имена [высланных] сотрудников российской дипломатической миссии, но одновременно могу подтвердить, что было принято решение об их высылке из Словакии», — отметил Томага. В посольстве России в Словакии отказались от комментариев, в МИД России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов, пишет «РИА Новости».

Источники словацкого портала Aktuality сообщили, дипломатов подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Информацию о высылке дипломатов изданию подтвердили в министерстве иностранных дел и министерстве обороны Словакии. Однако причину высылки и имен дипломатов там не назвали.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных