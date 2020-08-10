МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
МИД Словакии сообщил о высылке трех российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатическое ведомство.
«По информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении пресс-службы министерства. Официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага подтвердил в беседе с ТАСС информацию о высылке российских сотрудников посольства.
«Не могу назвать имена [высланных] сотрудников российской дипломатической миссии, но одновременно могу подтвердить, что было принято решение об их высылке из Словакии», — отметил Томага. В посольстве России в Словакии отказались от комментариев, в МИД России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов, пишет «РИА Новости».
Источники словацкого портала Aktuality сообщили, дипломатов подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Информацию о высылке дипломатов изданию подтвердили в министерстве иностранных дел и министерстве обороны Словакии. Однако причину высылки и имен дипломатов там не назвали.