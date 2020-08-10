МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов

«Не могу назвать имена [высланных] сотрудников российской дипломатической миссии, но одновременно могу подтвердить, что было принято решение об их высылке из Словакии», — отметил Томага. В посольстве России в Словакии отказались от комментариев, в МИД России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов, пишет «РИА Новости».