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Шойгу предупредил о вреде гаджетов

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Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать, жить «коротко и непотребно», заявил в интервью «РИА Новости» президент Русского географического общества, глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул», – сказал Шойгу, подчеркнув, что гаджеты в данном случае выступают в роли врага, который мешает человеку увидеть страну своими глазами.

Президент РГО добавил, что видит свою задачу в популяризации реальных путешествий, чтобы человек понял, как много он теряет в результате отказа от этого. «То, что он на экране увидел, – это ягодка на зубочистке, а в реальности там – ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть», – отметил он.

Русское географическое общество (РГО) основано в 1845 г. императором Николаем I по замыслу адмирала Федора Литке. В сентябре 2020 г. РГО исполнилось 175 лет. Сейчас в него входят более 23 000 членов в России и за рубежом. Шойгу возглавляет РГО с 2009 г., а попечительский совет общества – президент России Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных