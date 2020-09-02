Шойгу предупредил о вреде гаджетов

Президент РГО добавил, что видит свою задачу в популяризации реальных путешествий, чтобы человек понял, как много он теряет в результате отказа от этого. «То, что он на экране увидел, – это ягодка на зубочистке, а в реальности там – ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть», – отметил он.