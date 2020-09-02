Шойгу предупредил о вреде гаджетов
Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать, жить «коротко и непотребно», заявил в интервью «РИА Новости» президент Русского географического общества, глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул», – сказал Шойгу, подчеркнув, что гаджеты в данном случае выступают в роли врага, который мешает человеку увидеть страну своими глазами.
Президент РГО добавил, что видит свою задачу в популяризации реальных путешествий, чтобы человек понял, как много он теряет в результате отказа от этого. «То, что он на экране увидел, – это ягодка на зубочистке, а в реальности там – ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть», – отметил он.
Русское географическое общество (РГО) основано в 1845 г. императором Николаем I по замыслу адмирала Федора Литке. В сентябре 2020 г. РГО исполнилось 175 лет. Сейчас в него входят более 23 000 членов в России и за рубежом. Шойгу возглавляет РГО с 2009 г., а попечительский совет общества – президент России Владимир Путин.