Медведев удивился позиции США по Второй мировой войне

«Посмотрите, сколько всякой дряни, мусора по поводу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны содержится в социальных сетях. Иногда читаешь – и волосы дыбом встают, поскольку либо это абсолютно лживая умышленная позиция, либо позиция, которая свидетельствует о дремучих представлениях или просто об отсутствии образования у тех, кто это пишет», – добавил он.