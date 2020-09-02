Медведев удивился позиции США по Второй мировой войне
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев удивился позиции госдепа США, который во время празднования Дня победы не упомянул роль Советского союза в победе над Германией. Об этом он сказал на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета «ОстроVа-2020», передает «РИА Новости».
«В этом (году) госдеп американский во время празднования дня победы специально написал, что США и их европейские союзники уничтожили фашистскую военную машину, сломали хребет нацистской Германии. Про Советский союз, флаг Красной армии – ни слова. Это просто удивительно», – сказал Медведев.
Кроме этого, замглавы Совбеза заявил, что в социальных сетях содержится много лживой и недостоверной информации о Второй мировой войне.
«Посмотрите, сколько всякой дряни, мусора по поводу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны содержится в социальных сетях. Иногда читаешь – и волосы дыбом встают, поскольку либо это абсолютно лживая умышленная позиция, либо позиция, которая свидетельствует о дремучих представлениях или просто об отсутствии образования у тех, кто это пишет», – добавил он.
Обращаясь к участникам молодежного слета, Медведев призвал к действенному отпору такой информации в социальных сетях.
«Я просто прошу вас, обращаюсь к вам как к молодым патриотам, людям, которым в ближайшие годы придется принимать рычаги управления на себя, – чтобы вы этому давали действенный отпор, и именно в том числе в социальных сетях», – отметил зампредседателя Совета безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед школьниками во время Всероссийского открытого урока, призвал помнить события Великой Отечественной войны, чтобы ужасы нацизма никогда не повторились. По словам главы государства, сегодня ряд стран, желающих «изменить миропорядок» после окончания холодной войны, считают, что «для этого нужно немножко переписать историю». Это, по мнению Путина, сродни сотрудничеству с нацистами в годы войны.