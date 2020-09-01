Путин призвал школьников не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войне
Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне нельзя забывать, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед школьниками во время Всероссийского открытого урока 1 сентября в режиме видеоконференции.
Глава государства напомнил о том, что сегодня ряд стран, желающих «изменить миропорядок» после окончания холодной войны, считают, что «для этого нужно немножко переписать историю», а это, по мнению Путина, сродни сотрудничеству с нацистами в годы ВОВ. «Мы должны помнить события тех страшных лет. Для того, чтобы ужасы нацизма никогда не повторились», – призвал слушателей президент в эфире «Россия 24».
Ранее сообщалось, что Путин, выступая перед школьниками, заявил о возвращении системы образования в России к привычной работе. Однако глава государства напомнил, что некоторые ограничения, связанные с распространением коронавируса, все же остаются и их необходимо соблюдать.
Всероссийский открытый урок проходит в День знаний, он посвящен 75-летию победы в Великой отечественной войне.