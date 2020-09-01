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Путин призвал школьников не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войне

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Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне нельзя забывать, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед школьниками во время Всероссийского открытого урока 1 сентября в режиме видеоконференции.

Глава государства напомнил о том, что сегодня ряд стран, желающих «изменить миропорядок» после окончания холодной войны, считают, что «для этого нужно немножко переписать историю», а это, по мнению Путина, сродни сотрудничеству с нацистами в годы ВОВ. «Мы должны помнить события тех страшных лет. Для того, чтобы ужасы нацизма никогда не повторились», – призвал слушателей президент в эфире «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Путин, выступая перед школьниками, заявил о возвращении системы образования в России к привычной работе. Однако глава государства напомнил, что некоторые ограничения, связанные с распространением коронавируса, все же остаются и их необходимо соблюдать.

Всероссийский открытый урок проходит в День знаний, он посвящен 75-летию победы в Великой отечественной войне.

Ранее по теме: Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных