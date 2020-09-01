Путин призвал школьников не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войне

Глава государства напомнил о том, что сегодня ряд стран, желающих «изменить миропорядок» после окончания холодной войны, считают, что «для этого нужно немножко переписать историю», а это, по мнению Путина, сродни сотрудничеству с нацистами в годы ВОВ. «Мы должны помнить события тех страшных лет. Для того, чтобы ужасы нацизма никогда не повторились», – призвал слушателей президент в эфире «Россия 24».