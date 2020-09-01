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Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

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Система образования в России возвращается к привычной работе, заявил президент страны Владимир Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.

«Сейчас школа, вся система образования возвращается к привычной работе, к звонкам и переменам, к живому непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями», — сказал он. 

Однако, некоторые ограничения, связанные с распространением коронавируса, все же остаются, и их необходимо соблюдать, отметил президент. 

«Хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, кто находится рядом с вами», — подчеркнул Путин.

Всероссийский открытый урок проходит в День знаний, он посвящен 75-и летию победы в Великой отечественной войне. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных