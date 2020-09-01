Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе
Система образования в России возвращается к привычной работе, заявил президент страны Владимир Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
«Сейчас школа, вся система образования возвращается к привычной работе, к звонкам и переменам, к живому непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями», — сказал он.
Однако, некоторые ограничения, связанные с распространением коронавируса, все же остаются, и их необходимо соблюдать, отметил президент.
«Хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, кто находится рядом с вами», — подчеркнул Путин.
Всероссийский открытый урок проходит в День знаний, он посвящен 75-и летию победы в Великой отечественной войне.