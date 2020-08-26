Назван срок подключения всех российских школ к интернету
Все российские школы будут подключены к интернету к 2022 году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.
«Свыше 90 тысяч различных образовательных организаций в целом по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности. Проверена их материально-техническая база. Подавляющее большинство школ подключены к скоростному интернету. Совместно с Минкомсвязью к 2022 году будут подключены все школы.», — сказал Кравцов.
Кравцов добавил, что ведомство также работает над обеспечением надежной эпидемиологической защиты участников учебного процесса. По его словам, основные требования, которые необходимо выполнять, это дезинфекция помещений, разведение по времени потоков учащихся, закрепление за классом своего кабинета, термометрия.