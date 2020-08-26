Назван срок подключения всех российских школ к интернету

«Свыше 90 тысяч различных образовательных организаций в целом по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности. Проверена их материально-техническая база. Подавляющее большинство школ подключены к скоростному интернету. Совместно с Минкомсвязью к 2022 году будут подключены все школы.», — сказал Кравцов.