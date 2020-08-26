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Назван срок подключения всех российских школ к интернету

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Все российские школы будут подключены к интернету к 2022 году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

«Свыше 90 тысяч различных образовательных организаций в целом по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности. Проверена их материально-техническая база. Подавляющее большинство школ подключены к скоростному интернету. Совместно с Минкомсвязью к 2022 году будут подключены все школы.», — сказал Кравцов.

Кравцов добавил, что ведомство также работает над обеспечением надежной эпидемиологической защиты участников учебного процесса. По его словам, основные требования, которые необходимо выполнять, это дезинфекция помещений, разведение по времени потоков учащихся, закрепление за классом своего кабинета, термометрия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных