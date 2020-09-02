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Четверть участников испытаний вакцины от коронавируса получат плацебо

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10 000 из 40 000 добровольцев, которые участвуют в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», вместо препарата получат плацебо, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«10 000 человек получат плацебо, и 30 000 получат вакцину: 75% на 25%. Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность [препарата]», ‒ цитирует Гинцбурга ТАСС.

Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Производство препарата началось 15 августа, а его массовые поставки запланированы на сентябрь. Вакцинация добровольцев начнется с 5 сентября. 

Вчера число россиян, заболевших коронавирусом, превысило 1 млн человек, сообщал оперштаб. По состоянию на 2 сентября, в стране выявлено 1 005 000 случаев заражения. Выздоровели 821 169 пациентов, умерли 17 414 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных