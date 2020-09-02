Четверть участников испытаний вакцины от коронавируса получат плацебо
10 000 из 40 000 добровольцев, которые участвуют в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», вместо препарата получат плацебо, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«10 000 человек получат плацебо, и 30 000 получат вакцину: 75% на 25%. Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность [препарата]», ‒ цитирует Гинцбурга ТАСС.
Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Производство препарата началось 15 августа, а его массовые поставки запланированы на сентябрь. Вакцинация добровольцев начнется с 5 сентября.
Вчера число россиян, заболевших коронавирусом, превысило 1 млн человек, сообщал оперштаб. По состоянию на 2 сентября, в стране выявлено 1 005 000 случаев заражения. Выздоровели 821 169 пациентов, умерли 17 414 человек.