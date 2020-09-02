Четверть участников испытаний вакцины от коронавируса получат плацебо

Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Производство препарата началось 15 августа, а его массовые поставки запланированы на сентябрь. Вакцинация добровольцев начнется с 5 сентября.