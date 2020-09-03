Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Россиянам разрешили многократно пересекать границу для ухода за родственниками

Ведомости

Правительство разрешило гражданам многократно пересекать границу для ухода за больными родственниками за рубежом, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

В правительстве подчеркнули, что это решение принято «по многочисленным обращениям граждан». Возможность многократно пересекать границу на фоне карантина распространяется не только на родственников, но и на опекунов и попечителей. «Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России», — говорится в сообщении.

В начале июня россиянам разрешили однократно пересекать границу на фоне карантинных мер для ухода за родственниками, учебы и работы за рубежом. Также в Россию разрешили въезд иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медучреждениях, и тем, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, нуждающиеся в уходе.

Россия ввела ограничения на пересечение границ в связи с пандемией коронавируса в марте. В августе возобновилось авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. Также были открыты границы с Киргизией, Молдавией и Черногорией. В начале сентября к разрешенным для въезда россиян странам присоединились Греция, Польша, а также Египет, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее по теме: Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных