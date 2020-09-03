Россиянам разрешили многократно пересекать границу для ухода за родственниками
Правительство разрешило гражданам многократно пересекать границу для ухода за больными родственниками за рубежом, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
В правительстве подчеркнули, что это решение принято «по многочисленным обращениям граждан». Возможность многократно пересекать границу на фоне карантина распространяется не только на родственников, но и на опекунов и попечителей. «Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России», — говорится в сообщении.
В начале июня россиянам разрешили однократно пересекать границу на фоне карантинных мер для ухода за родственниками, учебы и работы за рубежом. Также в Россию разрешили въезд иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медучреждениях, и тем, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, нуждающиеся в уходе.
Россия ввела ограничения на пересечение границ в связи с пандемией коронавируса в марте. В августе возобновилось авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. Также были открыты границы с Киргизией, Молдавией и Черногорией. В начале сентября к разрешенным для въезда россиян странам присоединились Греция, Польша, а также Египет, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты.