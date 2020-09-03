Россиянам разрешили многократно пересекать границу для ухода за родственниками

В правительстве подчеркнули, что это решение принято «по многочисленным обращениям граждан». Возможность многократно пересекать границу на фоне карантина распространяется не только на родственников, но и на опекунов и попечителей. «Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России», — говорится в сообщении.