Представитель потерпевших в деле Ефремова пожаловалась на угрозы адвоката
Представитель потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина обратилась в правоохранительные органы после угроз адвоката актера Эльмана Пашаева в ее адрес, сообщает ТАСС.
«После слов адвоката Пашаева в мой адрес о том, что он "рано или поздно со мной разберется", я написала заявление в правоохранительные органы с просьбой принять предусмотренные законом меры, так как воспринимаю эти угрозы реально», – сказала Бутырина на заседании Пресненского районного суда Москвы.
Она подчеркнула, что Пашаев ранее был трижды лишен своего статуса, привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и был условно осужден за самоуправство.
Ранее Ефремов решил отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, объяснив, что намерен нанять других защитников, которые будут «посильнее». Позже Ефремов вновь заключил соглашение о своей защите с Пашаевым.
По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. В результате управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Ранее сегодня Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП.