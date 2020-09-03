Представитель потерпевших в деле Ефремова пожаловалась на угрозы адвоката

«После слов адвоката Пашаева в мой адрес о том, что он "рано или поздно со мной разберется", я написала заявление в правоохранительные органы с просьбой принять предусмотренные законом меры, так как воспринимаю эти угрозы реально», – сказала Бутырина на заседании Пресненского районного суда Москвы.