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Представитель потерпевших в деле Ефремова пожаловалась на угрозы адвоката

Ведомости

Представитель потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина обратилась в правоохранительные органы после угроз адвоката актера Эльмана Пашаева в ее адрес, сообщает ТАСС.

«После слов адвоката Пашаева в мой адрес о том, что он "рано или поздно со мной разберется", я написала заявление в правоохранительные органы с просьбой принять предусмотренные законом меры, так как воспринимаю эти угрозы реально», – сказала Бутырина на заседании Пресненского районного суда Москвы.

Она подчеркнула, что Пашаев ранее был трижды лишен своего статуса, привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и был условно осужден за самоуправство.

Ранее Ефремов решил отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, объяснив, что намерен нанять других защитников, которые будут «посильнее». Позже Ефремов вновь заключил соглашение о своей защите с Пашаевым.

По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. В результате управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Ранее сегодня Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП.

Ранее по теме: Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных