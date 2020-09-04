Шойгу сделал прививку от коронавируса

«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», ‒ цитирует сообщение Минобороны ТАСС. Шойгу заявил, что первыми в российской армии вакцину получат военные медики и командиры.