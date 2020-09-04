Шойгу сделал прививку от коронавируса
Министр обороны России Сергей Шойгу сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба ведомства.
«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», ‒ цитирует сообщение Минобороны ТАСС. Шойгу заявил, что первыми в российской армии вакцину получат военные медики и командиры.
Ранее о сделанной прививке от коронавируса сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. До него привились министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и одна из дочерей президента России Владимира Путина.
Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную исследовательским Центром им. Гамалеи. Об этом объявил 11 августа президент страны. Производство препарата началось 15 августа, а его массовые поставки запланированы на сентябрь. Вакцинация добровольцев начнется с 5 сентября.