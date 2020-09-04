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Шойгу сделал прививку от коронавируса

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Министр обороны России Сергей Шойгу сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба ведомства. 

«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», ‒ цитирует сообщение Минобороны ТАСС. Шойгу заявил, что первыми в российской армии вакцину получат военные медики и командиры.

Ранее о сделанной прививке от коронавируса сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. До него привились министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и одна из дочерей президента России Владимира Путина.

Россия первой в мире зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную исследовательским Центром им. Гамалеи. Об этом объявил 11 августа президент страны. Производство препарата началось 15 августа, а его массовые поставки запланированы на сентябрь. Вакцинация добровольцев начнется с 5 сентября.

Ранее по теме: Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных