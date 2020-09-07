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Представитель Кузовлева рассказал о его отказе от кипрского гражданства

Ведомости

Первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев имел гражданство Кипра, но в 2018 г. отказался от него, когда перешел работать в госкорпорацию, сообщил «Ведомостям» его представитель.

«У Михаила Кузовлева было второе гражданство Республики Кипр, получено в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus). Однако в 2018 г., перейдя на работу в ВЭБ.РФ, он от него отказался», ‒ заявил представитель Кузовлева.

Ранее кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. Среди них, в частности, назывались первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, председатель правления группы компаний «ВИД» Алексей Ушамирский, владелец торговой сети Spar в России и Тульского мясокомбината Антон Белобрагин и др.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация кипрской газеты Politis требует подтверждения.

 

Ранее по теме: Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных