Представитель Кузовлева рассказал о его отказе от кипрского гражданства
Первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев имел гражданство Кипра, но в 2018 г. отказался от него, когда перешел работать в госкорпорацию, сообщил «Ведомостям» его представитель.
«У Михаила Кузовлева было второе гражданство Республики Кипр, получено в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus). Однако в 2018 г., перейдя на работу в ВЭБ.РФ, он от него отказался», ‒ заявил представитель Кузовлева.
Ранее кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. Среди них, в частности, назывались первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, председатель правления группы компаний «ВИД» Алексей Ушамирский, владелец торговой сети Spar в России и Тульского мясокомбината Антон Белобрагин и др.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация кипрской газеты Politis требует подтверждения.