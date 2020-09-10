Песков: Россия добивается взаимодействия с Германией по Навальному
Россия добивается обмена информацией с Германией по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия добивается как раз взаимодействия с Германией, Россия добивается обмена информацией, готова на этот обмен, был озвучены соответствующие предложения и по линии российских врачей», — сказал Песков. При этом представитель Кремля отметил, что в Москве не видят ответных действий со стороны Берлина.
«К сожалению, пока мы, скажем так, не видим каких-то ответных шагов с стороны германских коллег. Но надеемся, что это произойдёт. Это существенно поможет России выяснить причину произошедшего», — добавил он.
В конце августа Генпрокуратура России направила запрос в министерство юстиции Германии, в котором она попросила предоставить данные о результатах обследования Навального. В Германии сообщили о принятии данного запроса 4 сентября, однако он до сих пор остается без ответа.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы «Новичка». Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.