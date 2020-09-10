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Песков: Россия добивается взаимодействия с Германией по Навальному

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Россия добивается обмена информацией с Германией по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия добивается как раз взаимодействия с Германией, Россия добивается обмена информацией, готова на этот обмен, был озвучены соответствующие предложения и по линии российских врачей», — сказал Песков. При этом представитель Кремля отметил, что в Москве не видят ответных действий со стороны Берлина.

«К сожалению, пока мы, скажем так, не видим каких-то ответных шагов с стороны германских коллег. Но надеемся, что это произойдёт. Это существенно поможет России выяснить причину произошедшего», — добавил он.

В конце августа Генпрокуратура России направила запрос в министерство юстиции Германии, в котором она попросила предоставить данные о результатах обследования Навального. В Германии сообщили о принятии данного запроса 4 сентября, однако он до сих пор остается без ответа.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы «Новичка». Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных