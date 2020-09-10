В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
«Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась, и, действительно, президент информировал своего итальянского коллегу, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия», — сказал Песков, добавив, что юридических оснований для возбуждения дела по Навальному пока нет, так как российские специалисты не обнаружили в организме политика следов отравляющих веществ. При этом президент настроен выяснить, что действительно произошло, подчеркнул пресс-секретарь.
Сегодня итальянская газета Il Foglio опубликовала интервью с премьер-министром страны Джузеппе Конте, где тот рассказал подробности телефонного разговора с Путиным, во время которого российский лидер якобы выразил намерение создать комиссию по расследованию обстоятельств госпитализации Навального. Также, по словам итальянского чиновника, Путин заявил о недопустимости необоснованных обвинений в адрес России из-за ситуации с основателем ФБК.
Алексей Навальный был госпитализирован в омскую больницу 20 августа, когда потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Его состояние резко ухудшилось, он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Местные врачи провели ему 60 биохимических исследований, но в результате не обнаружили в анализах политика следов яда. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты нашли в его организме следы отравляющего вещества группы «Новичок». Сегодня издание The Insider сообщило, что Навальный почти полностью пришел в себя.