В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Алексей Навальный был госпитализирован в омскую больницу 20 августа, когда потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Его состояние резко ухудшилось, он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Местные врачи провели ему 60 биохимических исследований, но в результате не обнаружили в анализах политика следов яда. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты нашли в его организме следы отравляющего вещества группы «Новичок». Сегодня издание The Insider сообщило, что Навальный почти полностью пришел в себя.