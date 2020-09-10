Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.

«Я не исключаю, что, наверное, произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась, и, действительно, президент информировал своего итальянского коллегу, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия», — сказал Песков, добавив, что юридических оснований для возбуждения дела по Навальному пока нет, так как российские специалисты не обнаружили в организме политика следов отравляющих веществ. При этом президент настроен выяснить, что действительно произошло, подчеркнул пресс-секретарь. 

Сегодня итальянская газета Il Foglio опубликовала интервью с премьер-министром страны Джузеппе Конте, где тот рассказал подробности телефонного разговора с Путиным, во время которого российский лидер якобы выразил намерение создать комиссию по расследованию обстоятельств госпитализации Навального. Также, по словам итальянского чиновника, Путин заявил о недопустимости необоснованных обвинений в адрес России из-за ситуации с основателем ФБК.

Алексей Навальный был госпитализирован в омскую больницу 20 августа, когда потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Его состояние резко ухудшилось, он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Местные врачи провели ему 60 биохимических исследований, но в результате не обнаружили в анализах политика следов яда. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты нашли в его организме следы отравляющего вещества группы «Новичок». Сегодня издание The Insider сообщило, что Навальный почти полностью пришел в себя.

Ранее по теме: The Insider: Навальный почти полностью пришел в себя

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных