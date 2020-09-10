Премьер Италии рассказал о планах Путина создать комиссию по делу Навального

«Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, а также выразил готовность работать с германскими властями», – рассказал Конте со ссылкой на телефонный разговор с Путиным. 26 августа по итогам состоявшихся телефонных переговоров между Путиным и Конте Кремль сообщил, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и Ливии и договорились усилить сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Президент России в разговоре указал тогда на недопустимость необоснованных обвинений в связи с ситуацией вокруг Навального и заявил, что Россия заинтересована в объективном расследовании произошедшего.