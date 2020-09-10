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Премьер Италии рассказал о планах Путина создать комиссию по делу Навального

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Президент России Владимир Путин намеревается создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью премьер-министра Италии Джузеппе Конте газете Il Foglio.

«Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, а также выразил готовность работать с германскими властями», – рассказал Конте со ссылкой на телефонный разговор с Путиным. 26 августа по итогам состоявшихся телефонных переговоров между Путиным и Конте Кремль сообщил, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и Ливии и договорились усилить сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Президент России в разговоре указал тогда на недопустимость необоснованных обвинений в связи с ситуацией вокруг Навального и заявил, что Россия заинтересована в объективном расследовании произошедшего.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основатель ФБК был доставлен в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. 22 августа Навального из Омска перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие медики обратились за помощью к специалистам лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии, которые в итоге обнаружили в анализах политика следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом главный токсиколог Омской области исключил вероятность отравления основателя ФБК этим веществом.

В конце августа Генпрокуратура России направила запрос в министерство юстиции Германии, в котором она попросила предоставить данные о результатах обследования Навального. В Германии сообщили о принятии данного запроса 4 сентября, однако он до сих пор остается без ответа. При этом данные исследования, как заявили власти Германии 9 сентября переданы в Организацию по защите от химического оружия (ОЗХО), куда входит и Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных