Премьер Италии рассказал о планах Путина создать комиссию по делу Навального
Президент России Владимир Путин намеревается создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью премьер-министра Италии Джузеппе Конте газете Il Foglio.
«Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, а также выразил готовность работать с германскими властями», – рассказал Конте со ссылкой на телефонный разговор с Путиным. 26 августа по итогам состоявшихся телефонных переговоров между Путиным и Конте Кремль сообщил, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и Ливии и договорились усилить сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Президент России в разговоре указал тогда на недопустимость необоснованных обвинений в связи с ситуацией вокруг Навального и заявил, что Россия заинтересована в объективном расследовании произошедшего.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основатель ФБК был доставлен в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. 22 августа Навального из Омска перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие медики обратились за помощью к специалистам лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии, которые в итоге обнаружили в анализах политика следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом главный токсиколог Омской области исключил вероятность отравления основателя ФБК этим веществом.
В конце августа Генпрокуратура России направила запрос в министерство юстиции Германии, в котором она попросила предоставить данные о результатах обследования Навального. В Германии сообщили о принятии данного запроса 4 сентября, однако он до сих пор остается без ответа. При этом данные исследования, как заявили власти Германии 9 сентября переданы в Организацию по защите от химического оружия (ОЗХО), куда входит и Россия.