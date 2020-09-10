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Минздрав связал половину суицидов в России с алкоголем

Ведомости

До половины случаев суицидов в России связана с алкоголем, заявил журналистам замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«По оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — сказал Салагай на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости. Чиновник добавил, что в первой половине 2020 г. наблюдался рост продаж алкоголя и смертности от него. Замглавы Минздрава призвал региональные и муниципальные власти решать эту проблему.

В то же время Салагай отметил, что в целом благодаря государственной антиалкогольной политике в последние десять лет продажи этилового спирта сократились с 6,2 до 6 литров на душу населения. «Сократилась также заболеваемость алкогольными психозами примерно на 6%. На 10% примерно сократилась смертность от случайных отравлений алкоголем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минздрав выступил за повышение минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, так как статистика показывает связь между его потреблением и риском смертности. Главный нарколог ведомства Евгений Брюн объяснял предложение тем, что хотя физически человек созревает к 18 годам, психологическую зрелость он приобретает только к 21 году.

Соответствующий законопроект Минздрав подготовил еще в марте 2019 г. Ведомство предлагало ограничить продажу крепких алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам до 21 года.

13 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Он также предложил поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. «Путь к сокращению смертности, заболеваемости – именно путь сокращения потребления алкоголя», — отмечал министр.

Ранее по теме: Минздрав выступил за повышение минимального возраста продажи алкоголя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных