Минздрав связал половину суицидов в России с алкоголем
До половины случаев суицидов в России связана с алкоголем, заявил журналистам замминистра здравоохранения Олег Салагай.
«По оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — сказал Салагай на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости. Чиновник добавил, что в первой половине 2020 г. наблюдался рост продаж алкоголя и смертности от него. Замглавы Минздрава призвал региональные и муниципальные власти решать эту проблему.
В то же время Салагай отметил, что в целом благодаря государственной антиалкогольной политике в последние десять лет продажи этилового спирта сократились с 6,2 до 6 литров на душу населения. «Сократилась также заболеваемость алкогольными психозами примерно на 6%. На 10% примерно сократилась смертность от случайных отравлений алкоголем», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Минздрав выступил за повышение минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, так как статистика показывает связь между его потреблением и риском смертности. Главный нарколог ведомства Евгений Брюн объяснял предложение тем, что хотя физически человек созревает к 18 годам, психологическую зрелость он приобретает только к 21 году.
Соответствующий законопроект Минздрав подготовил еще в марте 2019 г. Ведомство предлагало ограничить продажу крепких алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам до 21 года.
13 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Он также предложил поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. «Путь к сокращению смертности, заболеваемости – именно путь сокращения потребления алкоголя», — отмечал министр.