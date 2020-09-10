Минздрав связал половину суицидов в России с алкоголем

В то же время Салагай отметил, что в целом благодаря государственной антиалкогольной политике в последние десять лет продажи этилового спирта сократились с 6,2 до 6 литров на душу населения. «Сократилась также заболеваемость алкогольными психозами примерно на 6%. На 10% примерно сократилась смертность от случайных отравлений алкоголем», — сказал он.