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Минздрав сообщил о росте смертности трудоспособного населения

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За первые три месяца 2020 г. в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главного нарколога Минздрава Евгения Брюна. По его данным, за январь ‒ март 2019 г. умерло 36 854 человека в возрасте 18‒65 лет, а в этом году за такой же период ‒ 37 346 человек.

Значительное влияние на рост смертности в работоспособном возрасте оказывает алкоголь, заявил Брюн. «Наркологические проблемы выходят на одно из первых мест, не только вирусная нагрузка», ‒ сказал он. 

13 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Он также предложил поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. «Путь к сокращению смертности, заболеваемости – именно путь сокращения потребления алкоголя», ‒ отметил министр.

В России за сутки умерло и вылечилось от коронавируса рекордное число людей

Число выздоровевших при этом почти на 40% превысило количество новых случаев заражения

Рост смертности в этом году ранее показали данные властей Москвы. С января по апрель 2020 г. в столице умерли 42 887 человек, а за аналогичный период 2019 г. – 41 343 человека (на 3,7% больше). В апреле 2020 г. число смертей выросло на 15,6% в сравнении с предыдущим месяцем и на 18,4% ‒ в сравнении с апрелем прошлого года. Такие данные столичных властей спровоцировали публикации западных изданий о возможном занижении числа смертей от коронавируса.  Статьи The New York Times и Financial Times стали предметом дипломатических разбирательств ‒ Министерство иностранных дел призвало обе газеты опровергнуть свои статьи, а Роскомнадзор объявил о проверке публикаций на наличие фейков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных