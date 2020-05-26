Минздрав сообщил о росте смертности трудоспособного населения
За первые три месяца 2020 г. в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главного нарколога Минздрава Евгения Брюна. По его данным, за январь ‒ март 2019 г. умерло 36 854 человека в возрасте 18‒65 лет, а в этом году за такой же период ‒ 37 346 человек.
Значительное влияние на рост смертности в работоспособном возрасте оказывает алкоголь, заявил Брюн. «Наркологические проблемы выходят на одно из первых мест, не только вирусная нагрузка», ‒ сказал он.
13 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Он также предложил поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. «Путь к сокращению смертности, заболеваемости – именно путь сокращения потребления алкоголя», ‒ отметил министр.
Рост смертности в этом году ранее показали данные властей Москвы. С января по апрель 2020 г. в столице умерли 42 887 человек, а за аналогичный период 2019 г. – 41 343 человека (на 3,7% больше). В апреле 2020 г. число смертей выросло на 15,6% в сравнении с предыдущим месяцем и на 18,4% ‒ в сравнении с апрелем прошлого года. Такие данные столичных властей спровоцировали публикации западных изданий о возможном занижении числа смертей от коронавируса. Статьи The New York Times и Financial Times стали предметом дипломатических разбирательств ‒ Министерство иностранных дел призвало обе газеты опровергнуть свои статьи, а Роскомнадзор объявил о проверке публикаций на наличие фейков.