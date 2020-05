Минздрав сообщил о росте смертности трудоспособного населения

Рост смертности в этом году ранее показали данные властей Москвы. С января по апрель 2020 г. в столице умерли 42 887 человек, а за аналогичный период 2019 г. – 41 343 человека (на 3,7% больше). В апреле 2020 г. число смертей выросло на 15,6% в сравнении с предыдущим месяцем и на 18,4% ‒ в сравнении с апрелем прошлого года. Такие данные столичных властей спровоцировали публикации западных изданий о возможном занижении числа смертей от коронавируса. Статьи The New York Times и Financial Times стали предметом дипломатических разбирательств ‒ Министерство иностранных дел призвало обе газеты опровергнуть свои статьи, а Роскомнадзор объявил о проверке публикаций на наличие фейков.