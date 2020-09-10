Минздрав выступил за повышение минимального возраста продажи алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что в России необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года, сообщил ТАСС.
«Такого рода регулирование необходимо ... потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем», — заявил Салагай. В пресс-службе Минздрава уточнили, что речь идет о возрасте продажи крепкого алкоголя.
В декабре 2018 г. ведомство объявило о начале подготовки законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя. Тогда еще министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что употребление алкоголя в молодом возрасте может стать причиной возникновения алкоголизма.
«Физически человек созревает к 18 годам и может заниматься спортом, cлужить в армии и т. д. А вот психологически он созревает в среднем к 21 году», – пояснял главный нарколог ведомства Евгений Брюн. Он также предлагал разрешить продажу табака и табачной продукции с 21 года.