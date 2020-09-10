Минздрав выступил за повышение минимального возраста продажи алкоголя

«Такого рода регулирование необходимо ... потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем», — заявил Салагай. В пресс-службе Минздрава уточнили, что речь идет о возрасте продажи крепкого алкоголя.