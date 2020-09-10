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Зеленский: белорусский народ не хочет «российской демократии»

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Белорусские граждане хотят настоящей, а не «российской демократии», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Jerusalem Post.

«Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что это совместимо с усилившимся влиянием России в Беларуси. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии", — цитирует «РИА Новости» Зеленского. Он отметил, что Россия всегда была очень влиятельная в Белоруссии, и добавил, что Киев не поддерживает вмешательства любого государства во внутриполитическую ситуацию этой страны.

«Мы считаем, что белорусский народ должен самостоятельно решать, как двигаться в будущее и чего он хочет», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова продолжать интеграцию с Россией. Вопросы экономической интеграции в рамках Союзного государства, в частности, обсуждались на переговорах Лукашенко с премьером Михаилом Мишустиным в Минске. 27 августа российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24» заявил, что Россия создала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии в случае, если ситуация в стране выйдет из-под контроля. В свою очередь Лукашенко заявил о готовности воевать за Россию в случае агрессии с Запада.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против результатов президентских выборов, на которых победил Лукашенко. Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции, прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о готовности воевать за Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных