Зеленский: белорусский народ не хочет «российской демократии»

«Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что это совместимо с усилившимся влиянием России в Беларуси. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии", — цитирует «РИА Новости» Зеленского. Он отметил, что Россия всегда была очень влиятельная в Белоруссии, и добавил, что Киев не поддерживает вмешательства любого государства во внутриполитическую ситуацию этой страны.