Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Лукашенко заявил о готовности воевать за Россию

Ведомости

Если западные страны пойдут на агрессию против России, Белоруссия из-за этого вступит в войну, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью российским СМИ.

«Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве — Запад <...>, белорусская армия — 60 тыс. штыков, 65 [тыс.], — она вступает в войну, — цитирует ТАСС Лукашенко. По его словам, «российская группировка», согласно плану, отражает агрессию на западном направлении вместе с белорусской стороной. «Это наша зона ответственности», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе Лукашенко. Президент пояснил, что соответствующие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков.

Лукашенко ранее рассказал, что Белоруссия готова продолжать интеграцию с Россией. Вопросы экономической интеграции в рамках Союзного государства, в частности, обсуждались на переговорах Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о готовности сближаться с Россией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных