Лукашенко заявил о готовности воевать за Россию

«Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве — Запад <...>, белорусская армия — 60 тыс. штыков, 65 [тыс.], — она вступает в войну, — цитирует ТАСС Лукашенко. По его словам, «российская группировка», согласно плану, отражает агрессию на западном направлении вместе с белорусской стороной. «Это наша зона ответственности», — подчеркнул Лукашенко.