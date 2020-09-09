Лукашенко заявил о готовности воевать за Россию
Если западные страны пойдут на агрессию против России, Белоруссия из-за этого вступит в войну, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью российским СМИ.
«Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве — Запад <...>, белорусская армия — 60 тыс. штыков, 65 [тыс.], — она вступает в войну, — цитирует ТАСС Лукашенко. По его словам, «российская группировка», согласно плану, отражает агрессию на западном направлении вместе с белорусской стороной. «Это наша зона ответственности», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе Лукашенко. Президент пояснил, что соответствующие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков.
Лукашенко ранее рассказал, что Белоруссия готова продолжать интеграцию с Россией. Вопросы экономической интеграции в рамках Союзного государства, в частности, обсуждались на переговорах Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске.