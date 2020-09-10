Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
«Минюст России планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева и предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», — говорится в сообщении.
Министерство направило в свои территориальные управления по Москве и Северной Осетии указания внести в адвокатские палаты этих регионов соответствующие представления, связанные с деятельностью обоих адвокатов в рамках резонансного уголовного дела.
Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его. Актер рассчитывал на меньший срок — примерно 3,5 года в колонии-поселении. Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявила, что Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. По ее словам, адвокат «ни в коем случае» не будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляции в суде.