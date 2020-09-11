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Путин предложил Совбезу обсудить промышленную безопасность

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает пресс-служба Кремля. Встреча прошла в режиме видеоконференции, темой разговора стала промышленная безопасность.

«Мы с вами прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт в том, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведёт как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или к чрезвычайным ситуациям», — сказал глава государства в начале совещания.

Президент предложил проанализировать нормативную базу в этой сфере.

«Мы с вами сегодня проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях – и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. На основе этого анализа сделаем вывод и должны предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера», — отметил Путин.

По его словам, на совещании должно быть принято решение, которое будет положено в основу дальнейшей работы на этом направлении.

6 июля Путин поручил правительству обеспечить принятие Госдумой поправок в федеральный закон «Об охране окружающей среды» для предотвращения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу топлива в Норильске.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных