Путин предложил Совбезу обсудить промышленную безопасность
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает пресс-служба Кремля. Встреча прошла в режиме видеоконференции, темой разговора стала промышленная безопасность.
«Мы с вами прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт в том, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведёт как раз к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или к чрезвычайным ситуациям», — сказал глава государства в начале совещания.
Президент предложил проанализировать нормативную базу в этой сфере.
«Мы с вами сегодня проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях – и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. На основе этого анализа сделаем вывод и должны предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера», — отметил Путин.
По его словам, на совещании должно быть принято решение, которое будет положено в основу дальнейшей работы на этом направлении.
6 июля Путин поручил правительству обеспечить принятие Госдумой поправок в федеральный закон «Об охране окружающей среды» для предотвращения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу топлива в Норильске.