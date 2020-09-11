В Армении ввели карантин до января 2021 года

Согласно принятому 4 сентября, закону, в рамках карантина сохраняется запрет на въезд иностранцев в Армению через сухопутную границу кроме тех, кто имеет в стране родственников, а также граждан других государств с видом на жительство и дипломатов. У всех въезжающие в Армению продолжат проверять наличие симптомов коронавируса, а тех, у кого они не найдены будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию и обяжут сделать ПЦР-тест. При его отрицательном результате изоляцию можно будет прекратить.