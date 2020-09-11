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В Армении ввели карантин до января 2021 года

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Правительство Армении заменило режим чрезвычайно ситуации (ЧС) в стране в связи с пандемией коронавируса на карантин, который продлится до 11 января 2021 г., сообщает «Sputnik Армения».

Согласно принятому 4 сентября, закону, в рамках карантина сохраняется запрет на въезд иностранцев в Армению через сухопутную границу кроме тех, кто имеет в стране родственников, а также граждан других государств с видом на жительство и дипломатов. У всех въезжающие в Армению продолжат проверять наличие симптомов коронавируса, а тех, у кого они не найдены будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию и обяжут сделать ПЦР-тест. При его отрицательном результате изоляцию можно будет прекратить.

В то же время, как поясняет «АрмИнфо», губернаторы провинций и мэры городов, включая Ереван, наделяются правом ужесточать карантинный режим в зоне своей ответственности при ухудшении обстановки.

В середине августа режим ЧС в Армении продлили до 11 сентября, одновременно с этим власти сняли ряд ограничений. Так, в Армении были разрешены митинги, семейные и массовые мероприятия при соблюдении мер защиты, а также торговля при нахождении в помещении не более 40 человек. Также на армянскую территорию было разрешено въехать авиатранспортом со стран, которые разрешили полеты в Ереван. Режим ЧС действовал в стане с середины марта и продлевался четыре раза.

По данным на 11 сентября, в Армении с начала пандемии выявлено 45,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 909 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных