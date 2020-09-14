Навальный начал вставать с кровати

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что Навальный вышел из комы и может говорить. Сегодня власти Германии заявили, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования основателя ФБК и пришли к выводу, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок». При этом российские специалисты, участвующие в разработке «Новичка», неоднократно опровергали факт отравления основателя ФБК именно этим ядом.