Навальный начал вставать с кровати
Состояние основателя Фонда борьбы с коррупцией, находящегося на лечении в Германии, улучшилось ‒ он уже может вставать с больничной койки, заявили врачи берлинской клиники Charite.
«Пациента удалось полностью отключить от искусственной вентиляции легких. Он становится более мобильным и уже может покидать койку на короткий промежуток времени», ‒ говорится в сообщении.
В клинике добавили, что решение о публикации данных о состоянии здоровья Навального было принято совместно с его женой Юлией.
Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что Навальный вышел из комы и может говорить. Сегодня власти Германии заявили, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования основателя ФБК и пришли к выводу, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок». При этом российские специалисты, участвующие в разработке «Новичка», неоднократно опровергали факт отравления основателя ФБК именно этим ядом.
В немецкую клинику Навальный был доставлен 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, где российские врачи провели ему 60 биохимических обследований, но не обнаружили в организме следов отравляющих веществ, поставив предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.