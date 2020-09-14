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Навальный начал вставать с кровати

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Состояние основателя Фонда борьбы с коррупцией, находящегося на лечении в Германии, улучшилось ‒ он уже может вставать с больничной койки, заявили врачи берлинской клиники Charite.

«Пациента удалось полностью отключить от искусственной вентиляции легких. Он становится более мобильным и уже может покидать койку на короткий промежуток времени», ‒ говорится в сообщении.

В клинике добавили, что решение о публикации данных о состоянии здоровья Навального было принято совместно с его женой Юлией.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что Навальный вышел из комы и может говорить. Сегодня власти Германии заявили, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования основателя ФБК и пришли к выводу, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок». При этом российские специалисты, участвующие в разработке «Новичка», неоднократно опровергали факт отравления основателя ФБК именно этим ядом.

В немецкую клинику Навальный был доставлен 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, где российские врачи провели ему 60 биохимических обследований, но не обнаружили в организме следов отравляющих веществ, поставив предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.

Ранее по теме: Der Spiegel: Навальный вышел из комы и начал говорить

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных