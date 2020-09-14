Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

Европейские страны требуют от России расследовать дело Навального. Кремль в ответ на это неоднократно отвечал, что не может возбудить официальное расследование без результатов обследования немецких врачей. Российская Генпрокуратура запросила данные о результатах анализов Навального еще 27 августа, сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако их до сих пор не предоставлены. 11 сентября берлинская генпрокуратура заявила, что может отправить эти сведения только с разрешения самого Навального.