Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске
Врачи скорой помощи, которые оказали основателю ФБК Алексею Навальному первую помощь сразу после приземления самолета, заметили у политика признаки отравления, включая ступор и спутанность сознания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять анонимных источников.
«Четыре из пяти источников сообщили, что сотрудники скорой помощи, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», ‒ пишет издание. Кроме того, один из источников Reuters, наблюдавший за процессом лечения Навального в омской больнице, куда того доставили из аэропорта, заявил, что «все были уверены, что это отравление, клиническая картина была такой».
При этом главный токсиколог омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев рассказал, что у основателя ФБК было предкоматозное состояние. Он также отметил, что бригада скорой помощи обнаружила у политика уровень сахара в крови 13 ммоль на литр, что значительно выше нормы (3,9 до 7,1 ммоль на литр). Информацию о высоком уровне сахара в крови Навального Reuters подтвердили также в министерстве здравоохранения омской области, которое курирует больницу скорой помощи № 1.
На прошлой неделе Сабаев заявил, что сразу подозревал у Навального отравление, поэтому дал ему небольшую дозу атропина ‒ препарата, используемого в качестве антидота при отравлениях холиномиметическими и антихолинэстеразными веществами. Однако затем Сабаев сказал, что изменил свое мнение после получения результатов лабораторных анализов, которые, по его словам, не показали никаких признаков токсинов в организме политика.
Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание и был доставлен в омскую больницу. Там он впал в кому. Врачи провели ему 60 биохимических обследований и на следующий день сообщили предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты обратились за помощью к экспертам лаборатории вооруженных сил ФРГ. Те впоследствии сообщили, что обнаружили в анализах политика следы яда группы «Новичок». Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон заявил президенту России Владимиру Путину, что французские специалисты подтвердили выводы германских медиков.
7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось: его вывели из искусственной комы. Сегодня врачи «Шарите» сообщили, что он может ненадолго вставать с кровати.
Европейские страны требуют от России расследовать дело Навального. Кремль в ответ на это неоднократно отвечал, что не может возбудить официальное расследование без результатов обследования немецких врачей. Российская Генпрокуратура запросила данные о результатах анализов Навального еще 27 августа, сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако их до сих пор не предоставлены. 11 сентября берлинская генпрокуратура заявила, что может отправить эти сведения только с разрешения самого Навального.