Ефремов может помочь школьникам в СИЗО подготовиться к ЕГЭ

«Я предложила, чтобы и Михаил Олегович мог применить свои навыки с точки зрения литературы в отношении несовершеннолетних. Но этот вопрос должна решить администрация СИЗО. Нам пообещали, что этот вопрос проработают», — сказала Потяева. Она напомнила, что во время нахождения в столичном СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в вовлечении других содержащихся под стражей в занятия спортом.