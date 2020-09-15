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Ефремов может помочь школьникам в СИЗО подготовиться к ЕГЭ

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила, чтобы осужденный на восемь лет колонии общего режима актер Михаил Ефремов помог находящимся в СИЗО школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ, пишет ТАСС.

«Я предложила, чтобы и Михаил Олегович мог применить свои навыки с точки зрения литературы в отношении несовершеннолетних. Но этот вопрос должна решить администрация СИЗО. Нам пообещали, что этот вопрос проработают», — сказала Потяева. Она напомнила, что во время нахождения в столичном СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в вовлечении других содержащихся под стражей в занятия спортом.

Столичный омбудсмен посетила несовершеннолетних москвичей, находящихся в одном СИЗО с Ефремовым, и отметила, что большинство из них одиннадцатиклассники, которые готовятся к сдаче ЕГЭ.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Защита актера обжаловала приговор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных