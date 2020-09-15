Ефремов может помочь школьникам в СИЗО подготовиться к ЕГЭ
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила, чтобы осужденный на восемь лет колонии общего режима актер Михаил Ефремов помог находящимся в СИЗО школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ, пишет ТАСС.
«Я предложила, чтобы и Михаил Олегович мог применить свои навыки с точки зрения литературы в отношении несовершеннолетних. Но этот вопрос должна решить администрация СИЗО. Нам пообещали, что этот вопрос проработают», — сказала Потяева. Она напомнила, что во время нахождения в столичном СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в вовлечении других содержащихся под стражей в занятия спортом.
Столичный омбудсмен посетила несовершеннолетних москвичей, находящихся в одном СИЗО с Ефремовым, и отметила, что большинство из них одиннадцатиклассники, которые готовятся к сдаче ЕГЭ.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Защита актера обжаловала приговор.