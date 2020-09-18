Лавров ответил на обвинения в кибервмешательстве в дела Запада
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал претензии Запада по поводу якобы вмешательства России в киберпространство, отметив, что Россию обвиняют «чуть ли не в государственном хакерстве». Интервью агентству «Спутник» опубликовано на сайте российского МИДа.
«Мы не раз говорили американцам и англичанам: если у вас есть какие-либо претензии к нам, давайте осуществлять профессиональный дипломатический диалог на основе фактов», — сказал Лавров. Он предложил возобновить диалог по кибербезопасности и международной информационной безопасности во всех ее аспектах, отметив, что это двусторонний процесс: в России также есть зарегистрированные случаи вмешательства западных хакеров. По словам Лаврова, Запад отказался от диалога.
«В ответ - категорический отказ. Знаете, какая отговорка? «Вы нас приглашаете вести диалог по кибербезопасности, т.е. по той самой сфере, которую вы используете для вмешательства в наши внутренние дела». Это примерно так же, как с А.Навальным. Те же аргументы: «Вы что, нам не верите?»», — добавил министр.
Ранее о том, что в ходе прошедших в России региональных выборов были зафиксированы попытки иностранного вмешательства, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.