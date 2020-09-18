Лавров ответил на обвинения в кибервмешательстве в дела Запада

«Мы не раз говорили американцам и англичанам: если у вас есть какие-либо претензии к нам, давайте осуществлять профессиональный дипломатический диалог на основе фактов», — сказал Лавров. Он предложил возобновить диалог по кибербезопасности и международной информационной безопасности во всех ее аспектах, отметив, что это двусторонний процесс: в России также есть зарегистрированные случаи вмешательства западных хакеров. По словам Лаврова, Запад отказался от диалога.