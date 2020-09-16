В Госдуме заявили о попытках вмешательства в региональные выборы

По данными комиссии, до выборов несколько структур, финансируемых нежелательными в России организациями, а также НПО из Германии, Франции и Польши провели онлайн-семинары «по организации провокаций в ходе наблюдения за выборами». Он добавил, что в этих семинарах и курсах принимали участие американские и литовские политтехнологи.