В Госдуме заявили о попытках вмешательства в региональные выборы
В ходе прошедших в России региональных выборов были зафиксированы попытки иностранного вмешательства. Об том, как пишет ТАСС, рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Формы вмешательства были разными: от традиционных массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на ЦИК России», — пояснил депутат.
Кроме того, как добавил Пискарев, комиссия направила жалобы на деятельность некоторых российских НКО-иноагентов в Генпрокуратуру и Минюст. По его словам, их деятельность во время выборов была незаконной.
По данными комиссии, до выборов несколько структур, финансируемых нежелательными в России организациями, а также НПО из Германии, Франции и Польши провели онлайн-семинары «по организации провокаций в ходе наблюдения за выборами». Он добавил, что в этих семинарах и курсах принимали участие американские и литовские политтехнологи.
Также Пискарев рассказал, что комиссия в настоящее время ищет способы, чтобы сделать работу неформальных объединений, которые участвуют в политической жизни в России, прозрачной.
«С учетом деструктивной деятельности подобных неформальных объединений, функционирующих без образования юридического лица и получающих иностранное финансирование, комиссия в настоящее время занята поиском возможности сделать их политическую деятельность прозрачной и понятной для всех», — отметил депутат.
Различные выборы состоялись в России в период с 11 по 13 сентября. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Татарстана состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму.
Еще в двух субъектах — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначение глав состоялось через голосование в парламенте.
В ряде российских регионов прошли выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов — выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах — выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).