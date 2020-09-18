Суд оштрафовал разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

1 сентября Пермский краевой суд приговорил Даниила Симанова, также обвиняемого в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка», к 200 часам обязательных работ. Ранее СК называл имена четырех россиян, в отношении которых возбудил дела о реабилитации нацизма. Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Причиной возбуждения дел стало то, что вместе с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны на сайт акции были загружены фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.