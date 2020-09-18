Суд оштрафовал разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Ульяновский областной суд приговорил к штрафу местного жителя, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн», сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России. Сумма штрафа составила 120 000 руб. При этом подсудимому предоставили рассрочку на его уплату – 12 месяцев после вступления приговора в силу.
«Он был признан виновным в покушении на реабилитацию нацизма», – передает агентство, отмечая, что в Генпрокуратуре не привели имени подсудимого. При этом ранее в Ульяновский областной суд было направлено уголовное дело в отношении Вячеслава Круглова.
1 сентября Пермский краевой суд приговорил Даниила Симанова, также обвиняемого в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка», к 200 часам обязательных работ. Ранее СК называл имена четырех россиян, в отношении которых возбудил дела о реабилитации нацизма. Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Причиной возбуждения дел стало то, что вместе с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны на сайт акции были загружены фото основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
В этом году акция «Бессмертный полк» прошла в дистанционном режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Портреты и истории героев Великой Отечественной войны были размещены в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», а также на сайте «Бессмертного полка» и на медиаэкранах в крупных российских городах. К онлайн-шествию присоединились около 3 млн человек.