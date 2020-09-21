В томском отеле рассказали о визите сотрудников ФБК в номер Навального

17 сентября на странице Навального в Instagram было опубликовано видео, сделанное сотрудниками ФБК в номере Навального в Томске. Они якобы записали это видео сразу после сообщения о резком ухудшении его состояния. На кадрах видно вещи, которыми пользовался основатель фонда, в том числе – бутылки с водой, впоследствии перевезенные на спасательном самолете в Германию для изучения. Именно на них, по сообщению немецкой стороны, местные специалисты обнаружили следы «Новичка», которым, как утверждается, был отравлен Навальный.