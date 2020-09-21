В томском отеле рассказали о визите сотрудников ФБК в номер Навального
Сотрудница томского отеля Xander Hotel разрешила членам команды основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального проверить номер, в котором тот останавливался накануне госпитализации. Об этом она рассказала «РИА Новостям».
«Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было. Мы показали в моем присутствии», – цитирует издание работницу отеля.
Также представитель администрации гостиницы рассказал агентству, что из-за сообщений об инциденте с Навальным и обнаружением в его номере бутылки с водой со следами яда из группы «Новичок» проверку заведения провел Роспотребнадзор. «Роспотребнадзор взял смывы, и ничего там не нашли, номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно», – рассказали в Xander Hotel.
17 сентября на странице Навального в Instagram было опубликовано видео, сделанное сотрудниками ФБК в номере Навального в Томске. Они якобы записали это видео сразу после сообщения о резком ухудшении его состояния. На кадрах видно вещи, которыми пользовался основатель фонда, в том числе – бутылки с водой, впоследствии перевезенные на спасательном самолете в Германию для изучения. Именно на них, по сообщению немецкой стороны, местные специалисты обнаружили следы «Новичка», которым, как утверждается, был отравлен Навальный.
В России факт отравления основателя ФБК не подтвердили. Лечившие его сразу после госпитализации медики омской клиники утверждают, что не нашли в его анализах следов яда. Германия же отказывается предоставить на изучение российским специалистам результаты обследования общественного деятеля, ссылаясь на отсутствие согласия на передачу информации от самого пациента.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Политик впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам омских врачей, они боролись за жизнь Навального 44 часа. Затем, 22 августа, его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября пресс-секретарь Навального сообщила, что его вывели из комы. 15 сентября он опубликовал первое фото, а позавчера рассказал о своем состоянии после происшедшего.