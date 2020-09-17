В Германии рассказали о транспортировке бутылки воды Навального
Бутылки с водой, из которых пил в Томске незадолго до резкого ухудшения самочувствия основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, были доставлены в Германию на немецком спасательном самолете, рассказал изданию Bild создатель фонда Cinema for Peace Яка Кизил. Фонд также занимался транспортировкой Навального из омской больницы в берлинскую клинику «Шарите» 22 августа.
«Бутылки с водой, о которых мы сейчас говорим, были перевезены на немецком спасательном самолете. Начальник штаба Навального попросил меня убедиться, что бутылки можно транспортировать, даже если в них еще была жидкость», ‒ сказал Кизил.
Ранее сегодня на странице Навального в Instagram было опубликовано видео из его номера в гостинице Томска, где показаны бутылки с водой, на которых немецкие специалисты, по их словам, обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Представители оппозиционера рассказали, что, узнав об ухудшении состояния его здоровья, решили оперативно забрать из его номера все, что могло «гипотетически пригодиться». Затем они отправили обнаруженные вещи на изучение в Германию.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, там он впал в кому. Врачи подключили Навального к аппарату искусственной вентиляции легких. После 60 биохимических обследований медики не нашли в его организме признаков отравления и поставили предварительный диагноз: нарушение обмена веществ. Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили «Новичком». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить необходимую информацию без согласия самого Навального.