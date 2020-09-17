В Германии рассказали о транспортировке бутылки воды Навального

Ранее сегодня на странице Навального в Instagram было опубликовано видео из его номера в гостинице Томска, где показаны бутылки с водой, на которых немецкие специалисты, по их словам, обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Представители оппозиционера рассказали, что, узнав об ухудшении состояния его здоровья, решили оперативно забрать из его номера все, что могло «гипотетически пригодиться». Затем они отправили обнаруженные вещи на изучение в Германию.