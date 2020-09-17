Захарова ответила ЕС на идею назвать санкции именем Навального
Западные страны не заинтересованы в установлении истины в ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе сессии Европарламента заявил, что Евросоюз должен ввести новый режим санкций за нарушение прав человека и назвать их в честь основателя Фонда борьбы с коррупцией по аналогии с «актом Магнитского» в США.
«Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального мы рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку дать новым «есовским» рестрикциям заведомо антироссийскую направленность», ‒ сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что эти рассуждения звучат на фоне предложения Москвы вместе разобраться в произошедшем с основателем ФБК.
«Характер звучащих в этой связи из Брюсселя заявлений невольно наводит на мысль, что западные партнеры отнюдь не заинтересованы в установлении истины», ‒ отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Реальная цель информационной кампании, как считает Захарова, заключается в том, чтобы «гарантировать необратимость взятой ЕС деструктивной линии» в отношении России.
«Мы рассчитываем, что в Евросоюзе все же возобладает здравый смысл, наши партнеры откажутся от практики произвольного назначения виновных и впредь будут делать выводы только на основе реальных и подтвержденных фактов», ‒ резюмировала она.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем ФБК Алексеем Навальным, в том числе приостановку строительства «Северного потока ‒ 2».
20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета основателя ФБК доставили в больницу Омска, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Местные врачи не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября его состояние улучшилось: его вывели из комы и стали постепенно отключать от ИВЛ. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию в Instagram.