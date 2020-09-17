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Захарова ответила ЕС на идею назвать санкции именем Навального

Ведомости

Западные страны не заинтересованы в установлении истины в ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе сессии Европарламента заявил, что Евросоюз должен ввести новый режим санкций за нарушение прав человека и назвать их в честь основателя Фонда борьбы с коррупцией по аналогии с «актом Магнитского» в США.

«Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального мы рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку дать новым «есовским» рестрикциям заведомо антироссийскую направленность», ‒ сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что эти рассуждения звучат на фоне предложения Москвы вместе разобраться в произошедшем с основателем ФБК.

«Характер звучащих в этой связи из Брюсселя заявлений невольно наводит на мысль, что западные партнеры отнюдь не заинтересованы в установлении истины», ‒ отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Реальная цель информационной кампании, как считает Захарова, заключается в том, чтобы «гарантировать необратимость взятой ЕС деструктивной линии» в отношении России.

«Мы рассчитываем, что в Евросоюзе все же возобладает здравый смысл, наши партнеры откажутся от практики произвольного назначения виновных и впредь будут делать выводы только на основе реальных и подтвержденных фактов», ‒ резюмировала она.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем ФБК Алексеем Навальным, в том числе приостановку строительства «Северного потока ‒ 2».

20 августа Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета основателя ФБК доставили в больницу Омска, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Местные врачи не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября его состояние улучшилось: его вывели из комы и стали постепенно отключать от ИВЛ. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию в Instagram.

Ранее по теме: В ЕС предложили заморозить счета фигурантов расследований Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных