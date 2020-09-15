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В ЕС предложили назвать новый пакет санкций именем Навального

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Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе сессии Европарламента заявил, что Евросоюз должен ввести санкции за нарушение прав человека и назвать его в честь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по аналогии с «актом Магнитского» в США.

«Совет ЕС должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя Навального. То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен "акту Магнитского" в США», – сказал Боррель. По его словам, таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека.

Глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что дело Навального отразится на отношениях ЕС и России. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел в Брюсселе 21 сентября. Также Баррель уточнил, что у институтов ЕС нет полномочий остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», это нужно обсуждать со странами Евросоюза, которые поддерживают проект.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем ФБК Алексеем Навальным, в том числе приостановку строительства «Северного потока ‒ 2».

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезти в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы.

14 сентября немецкое правительство сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Вместе с этим российские специалисты следов этого яда в организме Навального не обнаружили.

Ранее по теме: Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных