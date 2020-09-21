Российская Генпрокуратура намерена допросить Навального в Германии
Генпрокуратура России направила в минюст Германии запрос с просьбой разрешить российским следователям провести в ФРГ допрос основателя ФБК Алексея Навального. Об этом пишет RT со ссылкой на документ.
Издание сообщило, что документ датируется 14 сентября. Власти Германии подтвердили его получение и сейчас изучают его. «Проинформировать об актуальном состоянии здоровья А. А. Навального и сообщить, представляется ли возможным его участие в следственных действиях. При отсутствии противопоказаний прошу провести опрос А. А. Навального в целях прояснения следующих вопросов», – указано в документе.
Согласно документу, российские следователи хотят напрямую у Навального узнать о состоянии его здоровья и проверить версию немецких коллег об отравлении политика ядом типа «Новичок». Также следователи хотят узнать, кто запланировал командировку в Томск и когда, кто сопровождал Навального с момента вылета из Москвы до момента госпитализации в Омске, почему политик менял номера в томской гостинице и т. д. Генпрокуратура запросила у немецкой стороны результаты всех анализов Навального, включая результаты токсикологического исследования.
11 сентября Следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу сообщило, что готовит дополнительный запрос в адрес немецких властей для участия в следственных действиях по делу Навального. 14 сентября Генпрокуратура направила Германии новый запрос с просьбой предоставить информацию и копии документов, касающихся лечения основателя ФБК. Генпрокуратура России также направила Франции и Швеции запросы о правовой помощи по делу Навального.
Россия до сих пор не получила от Германии результатов обследования Навального, хотя Генпрокуратура направила соответствующий запрос еще 27 августа. Берлинская генпрокуратура заявила, что не может выдать эти сведения без согласия самого основателя ФБК. При этом Европа требует от России расследовать обстоятельства произошедшего с Навальным. Кремль на это заявил, что не может возбудить уголовное дело без изучения результатов его анализов, которые бы подтвердили его отравление. Российские врачи по результатам многочисленных обследований следов яда в пробах Навального не обнаружили.