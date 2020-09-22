Десять депутатов Госдумы находятся в больницах с коронавирусом
Десять зараженных коронавирусом депутатов Государственной думы находятся в больницах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, сообщает ТАСС.
«На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке и тех, у кого есть антитела, перевалило за 50 человек, 10 депутатов находятся в больницах», — сказал Володин.
Ранее спикер Госдумы попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу. Он отметил, что Терешкова и Чилингаров – достояние России, и призвал их беречь себя.
В России за сутки выявили 6215 новых заболевших коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 115 810. Умерли за сутки 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 649, выздоровели 917 949.